Подготовка памятника Михаилу Ломоносова к ремонтно-реставрационным работам

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:49

16

16 0

Около главного здания МГУ в сквере идёт подготовка к ремонтно-реставрационным работам памятника Михаилу Ломоносову.