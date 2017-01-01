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Подготовка памятника Михаилу Ломоносова к ремонтно-реставрационным работам

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:49
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Около главного здания МГУ в сквере идёт подготовка к ремонтно-реставрационным работам памятника Михаилу Ломоносову.

  • 16
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