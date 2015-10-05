Деревня осталась отрезанной от цивилизации из-за размыва дороги в Кировской области (ВИДЕО)

Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На станции МЦК "Локомотив" пассажирам бесплатно раздавали воду

На станции МЦК "Локомотив" пассажирам бесплатно раздавали воду

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
17:04
  • 29
  • 2

В 16:20 на станции "Локомотив" МЦК пассажирам начали раздавать бесплатно питьевую воду без газа ёмкостью 1 литр.

  • 29
  • 2

Комментарии (2)

  • Artem_077
    05.10.2015 14:33
    В 17:31 по М24.
  • MR_Denis
    18:23
    Репортаж показан по ТК "Москва 24" в 17:31 28.07.17. Копия эфира добавлена.
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

10 0
18:33 | Genrih
На Домодедовской улице благоустраивают сквер
19 0
17:45 | LaimeLaim
Смог над столицей
37 3
16:30 | Uwis
Бесплатная раздача воды на станции "Дубровка" МЦК
29 0
27.07 19:11 | denis947
Завершен монтаж основных конструкций путепровода через МЦК в районе бывшего завода ЗИЛ
74 0
07.08.2016 18:00 | PavelV
Раздача воды пассажирам московского метрополитена на станции «Кузьминки»