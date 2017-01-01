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Обзор погоды в столице 28 июля

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:12
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Погода целый день меняется: с утра небо было затянуто тучами и вот-вот должен был пойти дождь, потом тучи уплывали и выглядывало солнце и становилось жарко.

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