Обзор погоды в столице 28 июля

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:12

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Погода целый день меняется: с утра небо было затянуто тучами и вот-вот должен был пойти дождь, потом тучи уплывали и выглядывало солнце и становилось жарко.