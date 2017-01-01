Реконструкция газопровода на Волжском бульваре в Москве

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 17:44

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АО «МОСГАЗ» на Волжском бульваре принимает участие в одном из важнейших проектов города — программе благоустройства «Моя улица». Общество проводит уникальные работы по реконструкции бестраншейным методом санации стального газопровода среднего давления диаметром 700 мм. Все работы проводятся с максимальным комфортом для москвичей, с использованием самых современных и передовых технологий, без перекрытия проезжей части и пешеходных тротуаров и без отключения потребителей от газоснабжения. А у каждого газофицированного жилого дома установили металлические ящики с оборудованием по защите газовых сетей от коррозии.