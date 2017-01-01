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Смог над столицей

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:45
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Не смотря на то, что городские службы осуществляют проливку городских дорог над городом в некоторых районах наблюдался смог (голубая дымка).

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Комментарии (0)

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