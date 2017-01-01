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Главная  /  Репортажи  /  Оказывается рядом с Тюменью нет дорог!

Оказывается рядом с Тюменью нет дорог!

Автор:
Убитые Дороги
Дата публикации:
18:33
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В селе Горьковка Тюменского района уже почти 10 лет жители добиваются ремонта ул. Сибирская к своим домам. В поселке жилье выделялось и в том числе многодетным семьям, для которых дорога важна как никогда. Из-за плохого покрытия сюда отказывается ехать рейсовый автобус и детям приходится идти в школу в резиновых сапогах.

В настоящее время асфальтовое покрытие дороги заканчивается более чем в километре до последней улицы поселка - ул. Олимпийская. Часть улицы Сибирской жители ежегодно отсыпают собственными силами строительным мусором. Из-за близкого расположения грунтовых вод и отсутствия основания все, что засыпается, уходит в почву. Примыкающие к улице Сибирской второстепенные улицы не отсыпаются даже щебнем и находятся на полном обслуживании граждан. В осенне-весенний период многие вообще не рискуют проезжать дальше и бросают машины, предпочитая добираться до дома в сапогах.

Администрация Тюменского района и Горьковского МО заявляют гражданам, что денег на дорогу нет.
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