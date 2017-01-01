Начата реставрация памятника М. А. Шолохову на Волжском бульваре в Москве

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 17:43

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В юго-восточном округе столицы на Волжском бульваре начата реставрация памятника М.А. Шолохову. Памятник Михаилу Шолохову на пересечении Волгоградского проспекта и Волжского бульвара, был возведён в 2001 году. Кроме того, на территории ЮВАО приведут в порядок еще четыре произведений современной монументальной скульптуры: памятный знак «Студенческие приметы» (2008) в парке 850-летия Москвы в Марьино, памятник Петру I и Лефорту (1999) на Красноказарменной улице, мемориальный комплекс Артема Боровика (2001) на пересечении улиц Перерва и Братиславская и памятник «50 лет стахановскому движению» (1985) на Рязанском проспекте.