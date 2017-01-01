Фонтаны заработали около главного здания МГУ

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:26

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Рядом с главным зданием МГУ сегодня включили 2 фонтана из 4-х. Работающими эти фонтаны можно увидеть не всегда.