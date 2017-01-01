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Главная  /  Репортажи  /  Фонтаны заработали около главного здания МГУ

Фонтаны заработали около главного здания МГУ

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:26
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Рядом с главным зданием МГУ сегодня включили 2 фонтана из 4-х. Работающими эти фонтаны можно увидеть не всегда.

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