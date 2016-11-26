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Много ягод наблюдается на рябине в городе

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:26
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В городе на рябине наблюдается много ягод. Для птиц это идеальный корм зимой, а по народным приметам говорит о морозной зиме.

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Комментарии (0)

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