Деревня осталась отрезанной от цивилизации из-за размыва дороги в Кировской области (ВИДЕО)

Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Серьезный пожар вспыхнул в городе Бугуруслан в Оренбургской области

Серьезный пожар вспыхнул в городе Бугуруслан в Оренбургской области

Автор:
Владимир Каратнюк
Дата публикации:
20:03
  • 21
  • 0

Горит здание, принадлежащее заводу "Радиатор", в городе Бугуруслан.

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

7 0
21:25 | Andrey Pivovarov
Возгорание бытовок в Локомотивном проезде в Москве
55 0
27.07 17:57 | skady1
В центр Москвы загорелось прогулочное судно, мимо проходящие суда бросились на помощь
69 1
24.07 09:53 | aleksjukov123
Белый смог вновь окутал Норильск
68 0
18.07 22:48 | Алексей Таипов
Град в городе Новотроицке Оренбургской области
191 0
25.12.2015 13:32 | Nemoavto
Укладка асфальта в воду в городе Бугуруслан