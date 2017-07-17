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Дождь с градом в Белокурихе в Алтайском крае

Автор:
Korotune
Дата публикации:
21:25
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Резко небо стало светлым от грозы как днём и начался проливной дождь с градом.

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