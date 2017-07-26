На Кубани жители поселка заставили «убежать» своего главу из-за подозрительного ремонта дорог (26.07.2017 г.)
- Автор:
- ulica_kaminskogo
- Дата публикации:
- 03:16
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В Краснодарском крае жители вынуждают представителей администрации соблюдать закон при освоении средств, выделенных на ремонт дорог.Сергей Пинягин опубликовал видео из поселка Таманского Темрюкского района, на котором показал, через что проходят жители, чтобы средства, выделенные на ремонт дороги, были освоены корректно и в полном объеме. Как пояснил автор видео Сергей Пинягин редакции «Блокнот Краснодар», в начале года жители добились того, что им отремонтируют дорогу. На эти цели выделили более миллиона рублей.
- Глава решил ускорить строительство проезжей части, сумничать, пригласил сторонних людей без тендера, без договоров — копайте без проекта, - пояснил Сергей Пинягин.
В момент начала работ очевидец был рядом и видел, как это происходит. По его словам, ему пришлось перекрыть проезжую часть своим автомобилем, чтобы остановить, по его словам, незаконные работы. На месте находился и глава Новотаманского сельского поселения Вячеслав Лаврентьев. Пинягин попросил предоставить проект на ведущиеся работы. Глава ответил, что не должен этого делать.
- Позже, приехала ГИБДД. Послушала мою версию, версию главы, ну и задала такой же вопрос: "Ну, покажите нам проект, не как жителям, а как представителям власти", - пояснил Сергей Пинягин.
На что, по словам жителя, Вячеслав Лаврентьев ответил, что он никому ничего не обязан и «убежал». По словам Сергея Пинягина, ГИБДД ничего не оставалось, как зафиксировать факт, что дорожное покрытие испорчено. Подрядчик, который испортил дорогу, засыпал все обратно и выровнял.
- Глава больше не появился, - подытожил Сергей Пинягин.
Очевидец опубликовал видео разговора с трактористом, который ломал, а потом засыпал дорогу. Из разговора можно понять, что тракторист приехал туда «по звонку», и какой-либо проектной документации нет. Более того, рабочий даже не догадывался о том, что на месте проведения работ пролегают коммуникации: газовая линия, линия подачи воды, а так телефонные коммуникации. При этом место проведения работ точно попадает к этим линиям.
- А вот там газовая труба - «сотка» идет, - говорит на видео автор.
Жители просят обратить внимание на качество и порядок расходования денежных средств при ремонте дорог в их поселении, так как подобный ремонт может не только пройти не качественно, но и может угрожать жизни сельчан.
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, посёлок Таманский, улица Каминского
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