На Кубани жители поселка заставили «убежать» своего главу из-за подозрительного ремонта дорог (26.07.2017 г.)

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В Краснодарском крае жители вынуждают представителей администрации соблюдать закон при освоении средств, выделенных на ремонт дорог.

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190614

Сергей Пинягин опубликовал видео из поселка Таманского Темрюкского района, на котором показал, через что проходят жители, чтобы средства, выделенные на ремонт дороги, были освоены корректно и в полном объеме. Как пояснил автор видео Сергей Пинягин редакции «Блокнот Краснодар», в начале года жители добились того, что им отремонтируют дорогу. На эти цели выделили более миллиона рублей.- Глава решил ускорить строительство проезжей части, сумничать, пригласил сторонних людей без тендера, без договоров — копайте без проекта, - пояснил Сергей Пинягин.В момент начала работ очевидец был рядом и видел, как это происходит. По его словам, ему пришлось перекрыть проезжую часть своим автомобилем, чтобы остановить, по его словам, незаконные работы. На месте находился и глава Новотаманского сельского поселения Вячеслав Лаврентьев. Пинягин попросил предоставить проект на ведущиеся работы. Глава ответил, что не должен этого делать.- Позже, приехала ГИБДД. Послушала мою версию, версию главы, ну и задала такой же вопрос: "Ну, покажите нам проект, не как жителям, а как представителям власти", - пояснил Сергей Пинягин.На что, по словам жителя, Вячеслав Лаврентьев ответил, что он никому ничего не обязан и «убежал». По словам Сергея Пинягина, ГИБДД ничего не оставалось, как зафиксировать факт, что дорожное покрытие испорчено. Подрядчик, который испортил дорогу, засыпал все обратно и выровнял.- Глава больше не появился, - подытожил Сергей Пинягин.Очевидец опубликовал видео разговора с трактористом, который ломал, а потом засыпал дорогу. Из разговора можно понять, что тракторист приехал туда «по звонку», и какой-либо проектной документации нет. Более того, рабочий даже не догадывался о том, что на месте проведения работ пролегают коммуникации: газовая линия, линия подачи воды, а так телефонные коммуникации. При этом место проведения работ точно попадает к этим линиям.- А вот там газовая труба - «сотка» идет, - говорит на видео автор.Жители просят обратить внимание на качество и порядок расходования денежных средств при ремонте дорог в их поселении, так как подобный ремонт может не только пройти не качественно, но и может угрожать жизни сельчан.Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, посёлок Таманский, улица Каминского