Гаражи и автосервис горят в городе Красногорск

Автор: Разведчик Дата публикации: 28.07 22:26

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Загорелось двухэтажное, кирпичное строение в городе Красногорск. Строение представляло собой здание в плане 5 на 50 метров, на первом этаже гаражные боксы и автосервис, на втором - жилая зона. Пожар начался в автосервисе. За короткое время огонь по деревянным перекрытиям ушел на второй этаж. Далее начала гореть кровля. На место происшествия выехали 5 пожарных расчетов. К прибытию пожарных огнем была охвачена большая часть строения. Доносились сильные хлопки и взрывались газовые баллоны. Пожарные начали работу на кровле с соблюдением техники безопасности, чтобы предотвратить распространение огня по деревянному обрешетнику. Также прибывшие спасатели ПСО стали эвакуировать целые газовые баллоны. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.