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Ночной ливень с грозой прошёл в городе Бийске Алтайского края

Автор:
Евгений Никифоров
Дата публикации:
03:35
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В ночь с 28 на 29 июля в городе Бийске Алтайского края прошёл ливень с грозой.

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