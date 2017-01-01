Рассказ участницы VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 1957 года М.Е.Викторовой (г.Тихвин)

Автор: Leobr Дата публикации: 28.07 23:09

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VI всемирный фестиваль 1957 года, прошедший в Москве 28.07 - 11.08.1957 г.г., стал самым массовым за всю историю фестивального движения. В нём участвовало 34 тысячи человек. Они представляли 131 страну мира. Многое на том фестивале делалось впервые - в частности о церемонии открытия на стадионе в Лужниках рассказ и фото М.Е.Викторовой. Будучи студенткой Ленинградской Лесотехнической академии и благодаря увлечению спортивной гимнастикой - Маргарита Евгеньевна стала участницей тренировок в Ленинграде и затем выполняла с коллегами построения на поле стадиона - живые картины. Перед этим в качестве зрителей встречали делегации разных стран. После открытия побывала и в качестве простого участника на многих мероприятиях фестиваля - которому сегодня исполняется 60 лет. Почти все последующие годы М.Е.Викторова проработала в городе Тихвин, Ленинградской области - выращивая молодые деревья в лесопитомнике. Кстати 14 — 22 октября 2017 г. уже в современной России пройдет в Сочи (открытие в Москве) XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.