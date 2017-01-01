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Загорание автомобиля на Ленинградском проспекте

Автор:
belovigo5
Дата публикации:
00:19
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На Ленинградском проспекте загорелся автомобиль. Прибывшие на место возгорания оперативно погасили пожар.

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