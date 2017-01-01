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На Ленинградском проспекте горит автомобиль

Автор:
acalashnicov
Дата публикации:
00:03
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  • 0

На Ленинградском проспекте, в результате ДТП загорелся автомобиль.

  • 17
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