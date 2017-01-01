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Автомобиль сгорел на Ленинградском проспекте

Автор:
DELUXE TV
Дата публикации:
10:13
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Участок Ленинградского проспекта недалеко от метро Аэропорт с мистической последовательностью притягивает к себе автоаварии. Только за последние полтора месяца на этом месте, возле пешеходного моста у дома 54 уже произошло два серьёзных инцидента. И вот очередное серьёзное происшествие: Вечером в минувшую пятницу, двадцать восьмого июля, в районе 23 часов, при пока точно не выясненных обстоятельствах произошло возгорание легкового автомобиля. Оперативно подоспевшая бригада пожарных быстро потушила пламя, не дав автомобилю сгореть полностью. К счастью, среди людей пострадавших на этот раз не было. Если не считать, конечно, сильнейшего психологического шока от произошедшего. По некоторым данным возгорание стало следствием столкновения авто с мотоциклом. Но есть и другая версия. Вполне возможно, причиной стала неисправная электропроводка в сгоревшем автомобиле.

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