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Работы по ремонту дорожного полотна на улице Сретенка

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12:07
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Улица Сретенка и прилегающие к ней переулки закрыты на два дня в связи с проведением дорожных работ.

  • 17
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