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К 12 часам температура воздуха в Москве приблизилась к 30 градусам

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12:41
  • 13
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К 12 часам температура воздуха в Москве приблизилась к 30 градусам.

  • 13
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