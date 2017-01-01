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ДТП в Серпухове. Столкнулся с мотоциклистом

Автор:
serpvideo.ru
Дата публикации:
14:43
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Автолюбитель на красном автомобиле не подавая сигнала поворота сбил мотоциклиста. Через некоторое время они оформили европротокол и разъехались...

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