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Частично открыта для пассажиров площадка у ст. м. Баррикадная

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
16:47
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Территорю у ст. м. "Баррикадная" почти полностью отремонтировали.

  • 9
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Комментарии (0)

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