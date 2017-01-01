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Фестиваль славянской культуры "Русское поле" в Царицыно

Автор:
denis947
Дата публикации:
16:56
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29 июля в музее-заповеднике «Царицыно» проходит один из самых главных фестивалей славянской культуры в Европе. Он каждый год объединяет более трех тысяч участников и сотни тысяч зрителей, которых объединяет между собой любовь к русским традициям и культуре. В этом году ожидается рекордное для фестиваля количество представленных регионов России. «Русское поле» открылось в парке в 11 часов утра и продлится до самого позднего вечера. На нескольких сценах выступают народные ансамбли со всех регионов России, а на прудах все желающие могут поплавать на исторических ладьях и лодках.

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