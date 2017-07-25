Момент ДТП 28 июля, где два человека пострадали при столкновении "Toyota" и "Renault" в центре Москвы

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 17:19

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В центре столицы 28 июля вечером столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали два человека, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД. «На пересечении ул. Абельмановская с ул. Марксисткая произошло столкновение двух автомобилей - Toyota и Renault. В результате пострадали водитель и пассажир Renault», - рассказали в ГИБДД. Запись с камеры http://cameras.inetcom.ru/#!/8