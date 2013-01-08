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Послес сильного града в Кызыле затопило улицы

Автор:
Аноним
Дата публикации:
17:21
  • 34
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Прошелся сильный град и улицы затопило.

  • 34
  • 0

Комментарии (0)

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