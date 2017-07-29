«День спорта» проходит на территории СК «Лужники»

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 18:17

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29 июля на территории СК «Лужники» проходит «День спорта». Для всех желающих организовано 60 спортивных и развлекательных площадок. На них проходят соревнования по смешанным единоборствам, реслингу и футболу, фестивали граффити и брейк-данса. Гости фестиваля могут увидеть выступления спортсменов из более 50 стран мира, а также могут принять участие в традиционных дисциплинах – баскетболе, футболе, настольном теннисе, городках и шахматах. Также представлено интерактивное катание для всех желающих на самодельных цирковых велосипедах с необычными способами управления.