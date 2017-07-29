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«День спорта» проходит на территории СК «Лужники»

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
18:17
  • 39
  • 1

29 июля на территории СК «Лужники» проходит «День спорта». Для всех желающих организовано 60 спортивных и развлекательных площадок. На них проходят соревнования по смешанным единоборствам, реслингу и футболу, фестивали граффити и брейк-данса. Гости фестиваля могут увидеть выступления спортсменов из более 50 стран мира, а также могут принять участие в традиционных дисциплинах – баскетболе, футболе, настольном теннисе, городках и шахматах. Также представлено интерактивное катание для всех желающих на самодельных цирковых велосипедах с необычными способами управления.

  • 39
  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    20:28
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 20:22 http://www.mskagency.ru/materials/2690523 29.07.17
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