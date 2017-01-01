Первый московский "Динопарк" начал свою работу в парке Skazka

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:03

23

23 0

Первый интерактивный Динопарк начал свою работу. На западе столицы в парке Skazka на площади 1,5 га появился мир динозавров. Это "живые" и звучные представители, которые выполнены в натуральную величину. Дети и взрослые с восторгом наблюдают, фотографируют. У каждого экспоната есть своя информационная табличка, которая рассказывает его историю. Сегодня в парке была замечена звездная семья- Владимира Лёвкина.