Челябинский Ромео - человек висит на корнизе 7 этажа

Автор: BugsB87 Дата публикации: 22:24

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Подвыпивший человек захотел произвести впечатления на свою девушку и перелез через карниз балкона на седьмом этаже, в районе Вишневой горки. Этот район находится вблизи Челябинска. В момент данного происшествия я прогуливался рядом. Сразу скажу, что место малолюдное и кого-то позвать на помощь не было возможности. Что делать в подобной ситуации не сразу понял. Я достал телефон и начал снимать. Разговаривать с не сложившимся Ромео сразу побоялся, так как мог его отвлечь и он бы мог сорваться по моей вине. Через пару минут я понял, что человек висящий на карнизе не может перелезть обратно. Девушка, на которую он производил впечатление, стояла рядом и не могла его втащить обратно. Тогда я бросил снимать и спросил все ли в порядке. Узнав подъезд, номер квартиры, этаж, я поднялся и помог втащить обратно горе любовника. В ответ он мне сказал большое спасибо.

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19 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190665

Россия, Челябинская область, Сосновский район, микрорайон Вишнёвая Горка