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Гроза и ливень в Смоленске

Автор:
Сергей Орлов
Дата публикации:
21:12
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Гроза в Смоленске , от молнии выгорают светофоры.

  • 29
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Комментарии (0)

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