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Лесные пожары в ЯНАО

Автор:
Vladimir567008
Дата публикации:
29.07 23:59
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Горит лесотундра не далеко от Салехарда ЯНАО. Проснулся утром в 04-30, а там дымовая завеса.

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Комментарии (0)

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