Ночная гроза в Новгородской области

Автор: Алексей Еник Дата публикации: 00:09

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Ночная гроза в Новгородской области, молнии как в тропиках.

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23 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190671

Россия, Новгородская область, Мошенской район, село Мошенское