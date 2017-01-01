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Ночная гроза в Новгородской области

Автор:
Алексей Еник
Дата публикации:
00:09
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Ночная гроза в Новгородской области, молнии как в тропиках.

Россия, Новгородская область, Мошенской район, село Мошенское

  • 23
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