Деревня осталась отрезанной от цивилизации из-за размыва дороги в Кировской области (ВИДЕО)

Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Фестиваль "Вдохновение" в парке "Останкино" (ВИДЕО)

Фестиваль "Вдохновение" в парке "Останкино" (ВИДЕО)

Автор:
Kalliopa
Дата публикации:
05:53
  • 36
  • 0


Фестиваль "Вдохновение" проходит в парке "Останкино" в эти дни. Гостей встречает феерия света, музыки и живой природы, которые гармонично сочетаются друг с другом благодаря потрясающей работе участников фестиваля, который, к слову, является международным.

Темой "Вдохновения" в этом году стала живая природа. И парк "Останкино" на несколько дней превратился в настоящий дремучий лес, в котором бродят медведи, ухают совы, а порой встречаются и привидения!

В субботу вечером (точнее сказать ночью) мы побывали на этом фестивале и подготовили видеорепортаж о том, что ждёт гостей "Вдохновения" и почему фестиваль стоит посетить лично! Тем более, что вход на мероприятие является свободным, и церемония закрытия состоится только 1 августа.
  • 36
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

22 0
07:54 | denis947
Два человека пострадали в ДТП на Люблинской улице
89 0
28.07 02:12 | Zu929
Ночные выбросы комбината в районе Свиблово
23 0
29.07 23:59 | Vladimir567008
Лесные пожары в ЯНАО
31 0
29.07 16:58 | Artem_077
Гастрономический фестиваль Italian Summer Weeked проходит в дизайн-заводе Flacon
65 0
28.07 18:28 | TRAMPUS
Фонтан "Треви" в Риме. Сбор монет компанией, обслуживающей фонтан