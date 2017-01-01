Фестиваль "Вдохновение" в парке "Останкино" (ВИДЕО)

Автор: Kalliopa Дата публикации: 05:53

36

36 0

36

36 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190672

Фестиваль "Вдохновение" проходит в парке "Останкино" в эти дни. Гостей встречает феерия света, музыки и живой природы, которые гармонично сочетаются друг с другом благодаря потрясающей работе участников фестиваля, который, к слову, является международным.Темой "Вдохновения" в этом году стала живая природа. И парк "Останкино" на несколько дней превратился в настоящий дремучий лес, в котором бродят медведи, ухают совы, а порой встречаются и привидения!В субботу вечером (точнее сказать ночью) мы побывали на этом фестивале и подготовили видеорепортаж о том, что ждёт гостей "Вдохновения" и почему фестиваль стоит посетить лично! Тем более, что вход на мероприятие является свободным, и церемония закрытия состоится только 1 августа.