Фестиваль "Вдохновение" в парке "Останкино" (ВИДЕО)
- Автор:
- Kalliopa
- Дата публикации:
- 05:53
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Фестиваль "Вдохновение" проходит в парке "Останкино" в эти дни. Гостей встречает феерия света, музыки и живой природы, которые гармонично сочетаются друг с другом благодаря потрясающей работе участников фестиваля, который, к слову, является международным.
Темой "Вдохновения" в этом году стала живая природа. И парк "Останкино" на несколько дней превратился в настоящий дремучий лес, в котором бродят медведи, ухают совы, а порой встречаются и привидения!
В субботу вечером (точнее сказать ночью) мы побывали на этом фестивале и подготовили видеорепортаж о том, что ждёт гостей "Вдохновения" и почему фестиваль стоит посетить лично! Тем более, что вход на мероприятие является свободным, и церемония закрытия состоится только 1 августа.
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