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Главная  /  Репортажи  /  Серьезное ДТП с участием двух фур перекрыло трассу в Хабаровском крае

Серьезное ДТП с участием двух фур перекрыло трассу в Хабаровском крае

Автор:
Егор Суязов
Дата публикации:
08:52
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В пригороде Хабаровска столкнулись две фуры, перекрыв при этом обе полосы движения На подъезде к поселку Дормидонтовка Хабаровского края не поделили дорогу два большегруза. Чудом в ДТП никто не погиб. По трассе А-370 Хабаровск — Владивосток, на подъезде к поселку Дормидонтовка, столкнулись две фуры. От удара одна из грузовых машин сошла с дороги. У нее оторвало кабину, прицеп частично остался на проезжей части. Другого участника аварии занесло, и он перекрыл собой обе полосы движения, создав огромные заторы из сотен автомобилей в обоих направлениях. К месту аварии в экстренном порядке выехали сотрудники скорой помощи и ГИБДД. Полицейские постарались как можно быстрее оформить ДТП, чтобы убрать с дороги фуру и разгрузить проезжую часть. Серьезно пострадал дальнобойщик, машина которого сошла с трассы. С ним работают медики.

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