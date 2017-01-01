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Град в Кызыле 29 июля

Автор:
Константин Богомолов
Дата публикации:
08:52
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Сильный град прошел в городе Кызыл республики Тува. Все посевы были уничтожены за 5 минут.

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