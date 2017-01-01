Два человека пострадали в ДТП на 28 км МКАД

Автор: denis947 Дата публикации: 09:10

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На юге столицы произошло ДТП с участием двух легковых машин, пострадали два человека. На 28 км внешней стороны МКАД столкнулись два легковых автомобиля. В результате столкновения автомобиль Kia Ceed влетел в бетонное ограждение. По предварительным данным, два человека, находившиеся в машине Kia Ceed, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Водитель второго автомобиля, участвовавшего в ДТП, сразу же после столкновения скрылся с места аварии. Для его розыска в городе был объявлен план «Перехват».