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Ливень в городе Донской Тульской области

Автор:
Справедливый Донской край
Дата публикации:
11:51
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Сегодня в городе Донской Тульской области идет сильный дождь, гром, молния.

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