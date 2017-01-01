На северо-западе столицы столкнулись две иномарки: беременную пассажирку увезла Скорая

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На перекрёстке ул. Свободы и ул. Фомичевой произошло ДТП с участием Ниссан и Шкоды. Как рассказала пассажирка Ниссана, они ехали на зелёный сигнал светофора, а водитель Шкоды на красный, в результате произошло столкновение. Как позднее объяснил водитель Шкоды, он ехал по навигатору и не обратил внимание на светофор. Водителя и пассажирку Ниссана спасли подушки безопасности, пассажирка отделалась ушибами и испугом, а пассажирку Шкоды увезла Скорая помощь на обследование (на всякий случай).