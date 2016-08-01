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Главная  /  Репортажи  /  В парке Северное Тушино военной реконструкцией отметили праздник День ВМФ

В парке Северное Тушино военной реконструкцией отметили праздник День ВМФ

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
13:43
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В парке Северное Тушино прошла военная реконструкция боя с фашистами в честь праздника День ВМФ.

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