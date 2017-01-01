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Главная  /  Репортажи  /  На северо-западе столицы хмурится: нашли тучи, потемнело

На северо-западе столицы хмурится: нашли тучи, потемнело

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
13:58
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Несмотря на жаркую погоду, на улице стремительно хмурится, нашли тучи, потемнело. Вероятно пойдёт дождь.

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