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1 человек пострадал в аварии на северо-западе Москвы

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
14:22
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Днём на северо-западе, на улице Свободы напротив парка «Северное Тушино» произошло ДТП. Столкнулись автомобили «Ниссан» и «Шкода». В аварии пострадала пассажирка а/м «Шкоды». На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и карета Скорой помощи. Иномарки получили различные механические повреждения. Пострадавшую на месте осматривают медики. Все обстоятельства и виновника аварии выяснит группа разбора.

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Комментарии (1)

  • Artem_077
    14:41
    Не пострадала она, её просто на обследование забрали, проконтроллировать всё ли нормально с беременностью.
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