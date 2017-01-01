1 человек пострадал в аварии на северо-западе Москвы

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 14:22

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Днём на северо-западе, на улице Свободы напротив парка «Северное Тушино» произошло ДТП. Столкнулись автомобили «Ниссан» и «Шкода». В аварии пострадала пассажирка а/м «Шкоды». На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и карета Скорой помощи. Иномарки получили различные механические повреждения. Пострадавшую на месте осматривают медики. Все обстоятельства и виновника аварии выяснит группа разбора.