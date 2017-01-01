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Столицу заливает

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
14:39
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Сильный дождь обрушился на центральную часть столицы. Стоки не справляются с таким количеством воды. В городе парит, не смотря на прошедший сильный дождь.

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