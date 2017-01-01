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Шторм обрушился на Черноморское побережье в районе Анапы

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
14:58
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На Черноморское побережье Краснодарского края обрушился сильный шторм. С ночи погода резко испортилась и прошла гроза. С раннего утра на море сильные волны. Пляж города Сукко закрыт для отдыхающих, вдоль побережья натянули заградительные ленты и дежурят спасатели. К вечеру шторм усилился, волны достигали практически рост человека. Нашлись и смельчаки, которые не смотря на запреты спасателей заходили в воду купаться и кататься на волнах.

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