Праздник День ВМФ в парке Северное Тушино
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 15:40
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30 июля в России отмечают праздник День Военно-Морского флота. Один из таких праздников завершился на северо-западе Москвы в парке Северное Тушино. Для гостей была представлена боевая техника времён Великой Отечественной войны, среди которой легендарная «катюша», а также на берегу возвели полевые укрепления береговой батареи: сторожевую дозорную вышку, противотанковые ежи и артиллерийские орудия.
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