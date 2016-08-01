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Праздник День ВМФ в парке Северное Тушино

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
15:40
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30 июля в России отмечают праздник День Военно-Морского флота. Один из таких праздников завершился на северо-западе Москвы в парке Северное Тушино. Для гостей была представлена боевая техника времён Великой Отечественной войны, среди которой легендарная «катюша», а также на берегу возвели полевые укрепления береговой батареи: сторожевую дозорную вышку, противотанковые ежи и артиллерийские орудия.

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