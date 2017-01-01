Озеро из мусора в подмосковном Жуковском

Автор: Caldinat215 Дата публикации: 17:44

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За озером глушица в Жуковском есть ещё одно озеро. Посмотрите как загадили. По всей вероятности мусор вывозили зимой. Т.к посредине озера куча досок.