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Главная  /  Репортажи  /  Озеро из мусора в подмосковном Жуковском

Озеро из мусора в подмосковном Жуковском

Автор:
Caldinat215
Дата публикации:
17:44
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За озером глушица в Жуковском есть ещё одно озеро. Посмотрите как загадили. По всей вероятности мусор вывозили зимой. Т.к посредине озера куча досок.

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Комментарии (0)

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