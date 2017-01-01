Капитальный ремонт трассы Р22 «Каспий» в Подмосковье

21

21 0

В Подмосковье завершается капитальный ремонт федеральной трассы Р22 «Каспий». На нескольких участках уже выполнена полная замена дорожного полотна, обустраиваются посадочные площадки для пассажиров общественного транспорта. В данный момент идёт укладка асфальта на участке в районе 140 км. Так, на 132 км трассы ранее были обустроены переходно-скоростные полосы и заездные карманы на автобусных остановках. Дорожники укрепили обочины, отремонтировали водопропускные трубы, обустроили локальные очистные сооружения для сброса сточных вод, а также привели в порядок посадочные площадки для пассажиров общественного транспорта. Для повышения безопасности дорожного движения установлены барьерные и пешеходные ограждения, нанесена горизонтальная разметка. До осени будут закончены работы и на остальных остановках.