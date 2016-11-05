ДТП с участием мотоцикла на Ореховом бульваре

Автор: pocepa Дата публикации: 19:35

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Автомбиль при выполнении маневра во время разворота, не пропустил мотоцикл. Пострадавшего пилота увезла карета Скорой помощи.