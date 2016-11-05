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ДТП с участием мотоцикла на Ореховом бульваре

Автор:
pocepa
Дата публикации:
19:35
  • 30
  • 3

Автомбиль при выполнении маневра во время разворота, не пропустил мотоцикл. Пострадавшего пилота увезла карета Скорой помощи.

  • 30
  • 3

Комментарии (3)

  • pocepa
    19:30
    Метки не получается поставить с телефона :(
  • MR_Denis
    19:38
    Редакторы проставили.
  • pocepa
    19:48
    Спасибо)
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