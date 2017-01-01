Горы мусора и бытовых отходов растут на обочинах подмосковных трасс

Автор: tim777 Дата публикации: 20:07

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Не так давно в Подмосковье был запущен проект по сбору бытовых отходов. На трассах в Московской области организованы специальные контейнерные площадки для сбора мусора, а возле них установлены таблички о необходимости складировать мусор в эти контейнеры для последующего сбора и утилизации. Однако картина в настоящее время складывается довольно печальная. Сами контейнеры давно заполнены, а вокруг них выросли стихийные горы отходов фактически в непосредственной близости от проезжей части. Так, в подмосковном поселке Кубинка в районе 65 километра Можайского шоссе мусорные горы невывезенных отходов фактически лежат, занимая всю обочину. Дачники, которые каждые выходные едут в Москву добавляют к этой горе всё новые и новые порции пакетов с отходами. Налицо проблема с последующим вывозом данных отходов. Аналогичная ситуация складывается и во многих других поселках по данному шоссе по движению в направлении Москвы. Горы невывезенного мусора были замечены в поселках Часцы, Большие и Малые Вязёмы, и др. Особенно комично смотрятся эти горы мусора на фоне информационных табличках с надписью "Чистое подмосковье".