Цветочный рынок на Тверской площади
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 20:08
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В рамках фестиваля "Цветочный джем" на Тверской площади прошёл цветочный рынок. Ведущие флористы составляли необычайной красоты букеты, которые можно было приобрести, а собранные деньги пойдут в благотворительный фонд "Вера" (поддержка хосписов). На рынке были представлены всевозможные цветы из Российских и зарубежных питомников. Каждый час проходили мастер-классы по составлению букетов и разыгрывались призы.
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