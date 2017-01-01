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Цветочный рынок на Тверской площади

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:08
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В рамках фестиваля "Цветочный джем" на Тверской площади прошёл цветочный рынок. Ведущие флористы составляли необычайной красоты букеты, которые можно было приобрести, а собранные деньги пойдут в благотворительный фонд "Вера" (поддержка хосписов). На рынке были представлены всевозможные цветы из Российских и зарубежных питомников. Каждый час проходили мастер-классы по составлению букетов и разыгрывались призы.

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