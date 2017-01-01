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ДТП с участием рейсового автобуса на Минском шоссе

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:09
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30 июля во второй половине дня на Минском шоссе при движении в сторону Москвы произошло ДТП с участием общественного транспорта. Столкнулись маршрутный рейсовый автобус и а/м "Ссанг Ёнг Актион". Оба ТС двигались по Минскому шоссе в попутном направлении. В районе поселка Новоивановское водитель а/м "Ссанг Ёнг" стал совершать поворот в направлении ТРЦ "Три кита". В этот же момент в автомобиль врезался рейсовый автобус двигавшийся в попутном направлении в крайнем правом ряду. От удара иномарку развернуло и отбросило в сторону. О пострадавших в результате ДТП не сообщается. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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