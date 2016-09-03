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Детские классики появились на Триумфальной площади

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:19
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На Триумфальной площади рядом с полюбившимися качелями нарисовали детские классики на асфальте.

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